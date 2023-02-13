Diyarbakır'da çökme tehlikesi bulunan 9 katlı bina için güvenlik önlemi alındı

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DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da çökme riski bulunan bir binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Merkez Bağlar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Altın Kaya Apartmanı'nın bazı kısımlarında 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar oluştu.

Depremlerin ardından boşaltılan binanın çökme riski bulunması nedeniyle çevresinde güvenlik önlemi alındı, kara yolu trafiğe kapatıldı.





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