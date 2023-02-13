Hani Belediye Başkanı Lale, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, makamında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.



Öğle saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle Hani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lale'nin yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Ambulansla Diyarbakır'a sevk edilen Lale, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Lale'nin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

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