Diyarbakır ve Siirt'te depremzedelere barınma imkanı sağlanıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Siirt'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler ev, otel, yurt ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin ilk anından itibaren vatandaşın kullanımına açılan tesislerde 14 bin kişi kalıyor.

Depremden etkilenen vatandaşların can güvenliğinin korunması ve soğuk havadan etkilenmemesi amacıyla Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi, Kayapınar ve Şehitlik Mola Evi, Aktif Yaşam Merkezi, Bağcılar Kreş, Sümer Park Sosyal Hizmetler Hizmet Binası, Sümerpark Kütüphane, Sümerpark Sergi Salonu, Sümerpark Yaşlı Birimi, Talaytepe Spor Kompleksi, Kent Meydanı, Kardeşlik Parkı ve Millet Kıraathanesi başta olmak üzere, tesislerin tamamı vatandaşların hizmetine açıldı.

Tesislerde barınan vatandaşların her öğün yeme ve içme ihtiyacını karşılayan ekipler, farklı noktalarda her gün 30 bin kişilik sıcak yemek ve çorba ile 11 bin kişilik kahvaltı servisi yaptı.

- Siirt

Hatay ve Kahramanmaraş'tan Siirt'e gelen 400 aile de otel, yurt ve evlerde misafir ediliyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aileleri ziyaret ederek gıda ve alışveriş kartı dağıttı.

SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Uzmanı Hasan Baykara, iaşe ve barınma ihtiyacı sağladıkları ailelere her türlü ortamı oluşturduklarını belirtti.

Depremin ilk anından itibaren kriz masası ile yardımların toplanması ve sevk edilmesi ile ilgilendiklerini aktaran Baykara, "Bu yardımlar düzenli olarak deprem bölgesine gönderildi. İlimize gelen depremzedelere da aynı şekilde barınma ve giyim çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi

Malatya'dan Siirt'e gelen Burcu Esen Kayar, depremden çok kötü etkilendiklerini belirterek, "Ailemle ne yapabiliriz diye düşündükten sonra eşimin memleketi olana Siirt'e geldik. Burada çok şükür sığınacak bir eve yerleştirildik. Sağ olsun devletin yardımları oldu. Burada iyiyiz çok şükür." ifadelerini kullandı.

Depremzede Ali Hatip de ailesiyle Hatay'dan geldikleri Siirt'te sıcak bir ortam bulduklarını dile getirdi.





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