Diyarbakır'da depremzede çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, depremzede çocuklar için "Labirent Sirki" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde aileleri ile barınan depremzede çocuklar için sahnelenen tek perdelik çocuk oyunu ilgi gördü.

Depremzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Aileleriyle beraber oyunu izleyen çocuklar, tiyatrocuların sorduğu bilmecelerle interaktif olarak oyuna katıldı.

Yönetmen Halil İbrahim Kaçmaz, oyunun prömiyerini ileri bir tarihte yapmayı planladıklarını ancak depremlerin ardından çocuklara moral vermek amacıyla erkene aldıklarını belirtti.

Tiyatronun iyileştirici bir tarafı olduğunu dile getiren Kaçmaz, "Özellikle bu dönemde yapmamızın nedeni, tiyatronun çocuklara iyileştirici bir katkısı olsun istedik. Hele ki böyle bir dönemde oyunda özellikle birlikteliğe vurgu yaptık. Çocuklarla beraber güzel bir zaman geçirmiş olduk." dedi.

İzleyicilerden Batuhan Tuğray, oyuncuların performansını beğendiğini, eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

Hasret İnce de arkadaşlarıyla güzel bir tiyatro oyunu izlediklerini ve eğlendiklerini ifade etti.

45 dakikalık tiyatro oyunu farklı tarihlerde depremzedeler için yeniden sahnelenecek.

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