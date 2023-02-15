Diyarbakır'da depremde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin gözaltı sayısı 53'e yükseldi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 53'e yükseldi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin haklarında yakalama kararı verilen kişi sayısı 59'a yükseldi.

Düzenlenen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 14 kişi serbest bırakıldı, 39 zanlı adliyeye sevk edildi.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.