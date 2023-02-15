Diyarbakır ve Siirt'te depremzedelere yönelik çalışmalar sürüyor

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DİYARBKIR (AA) - Diyarbakır ve Siirt'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara destekler devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çadır kentler ile toplanma alanlarında kalan vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ilaçlama ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ilaçlama ekipleri, çadır kentlerde ve toplanma alanlarında enfeksiyon nedeniyle oluşabilecek hastalıkları önlemek amacıyla dezenfekte işlemleri yürütüyor.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla dezenfeksiyon çalışmasını düzenli olarak yapan ekipler, aynı zamanda vatandaşın talebine göre çadırları ve toplanma alanlarını ilaçlıyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de çadır kentte çöpleri toplayarak tuvalet ve lavaboların bulunduğu alanları deterjanlarla yıkıyor.

-Siirt

Siirt Valiliği koordinesinde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Esmehan Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen depremzedelere yönelik psikososyal destek sağlanıyor.

Okul öncesi öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar tarafından psikososyal destek verilen depremzede çocuklara yönelik oyun odaları ve oyun parkları hazırlandı.

Ekipler, depremin çocuklar ve yetişkinler üzerinde oluşturduğu olumsuz duygulardan uzaklaşmaları için bir takım çalışmalar yürütüyor.





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