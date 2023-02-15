Kulp'tan deprem bölgesine soba ve yakacak yardımı taşıyan tırlar uğurlandı

Deprem mi oldu? Artçılar devam ediyor!

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Kaymakamlık ve belediye öncülüğünde kurumların ve hayırseverlerin katkısıyla temin edilen odun ve sobalar deprem bölgesine gönderildi.



Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ülkede meydana gelen depremin ardından arama kurtarma ekipleri ile iş makinelerini deprem bölgesine yönlendirdiklerini belirterek, temel ihtiyaçlardan oluşan yardım kamyonlarını ve sıcak çorba ikramında bulunmak üzere ekipleri bölgeye yönlendirdiklerini söyledi.



Gözlet, mevsim şartları itibarıyla deprem bölgelerinde kalan depremzedelerin ısınmalarını sağlamak amacıyla da çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Soba ve yakacak yardımını da deprem bölgelerine gönderdik. İlçemizde bu çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yaralarımızı hep birlikte saracağız inşallah. İlçemize gelen depremzedelere her türlü desteği sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz." dedi.

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