Diyarbakır Dicle ve Siirt Üniversitelerinin depremzedelere desteği sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi ile Siirt Üniversitesinin, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinesinde Dicle Gençlik Kulübü üyeleri, depremin olumsuz etkilerini çocukların zihninden silmek için moral etkinliği düzenledi.

Çocukların ve ailelerin fiziksel ve sosyal eksikliklerini gidermeye çalışan kulüp üyeleri, çocukların yüzünü güldürmeye ve yaralarını sarmaya çalışıyor.

Öğrencilere yönelik şehir merkezinde kurulan çadır alanlarında yüz boyama, eğitsel oyunlar ve drama etkinlikleri düzenlendi.

-Siirt

Siirt Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, depremin yaralarını sarmak için üniversiteden bir ekip Adıyaman'a gönderildi.

Adıyaman Üniversitesi kampüsünde depremzedeler için kurulan çadır kentte sıcak yemek standı kuran ekip, ilk gün çorba ikramı ile açılışını yaptığı stantta ileriki süreçte sıcak yemek dağıtarak halka hizmet verecek.

Mevsim koşullarında barınmanın ve temel ihtiyaçların karşılanmasının elzem olduğu deprem bölgelerinde vatandaşların yaralarını sarmak için çabalayan ekipler, canla başla görev yapıyor.

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