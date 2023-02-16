Diyarbakır ve Siirt'te depremden etkilenen çocuklara yönelik çalışmalar sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Siirt'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara psikososyal destek ve okul öncesi eğitimi veriliyor.

Merkez Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan psikososyal destek merkezinde, Sümer Park çadır alanında ikamet eden ailelerin çocuklarının kişisel bakımları yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Üçköylüoğlu, İlçe Halk Eğitimi merkezinin öğretmen ve usta öğreticilerince 55 çocuğun kişisel bakımıyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Çadır alanlarında depremden etkilenen ailelere yönelik de çalışmaların yapıldığını dile getiren Üçköylüoğlu, şunları aktardı:

"Çocukları eğlendirmek için etkinlikler yapıyoruz. Onlarla beraber eğlenceli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Resim yapıyoruz, eğitici oyuncaklar aldık, oyunlar oynuyoruz. Onlara depremi unutturmaya, hayata bakışlarını değiştirmeye ve umutlarını artırmaya çalışıyoruz."

- Siirt

Siirt'te de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Esmehan Sultan Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen 20 aileye psikososyal destek, çocuklarına da okul öncesi eğitimi veriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Fırat Akkoyun, yurtlara yerleştirilen ailelere yönelik tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Çalışmaların İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yapıldığını dile getiren Akkoyun, "Rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenler tarafından psikososyal destek veriliyor. Yurt binasında okul öncesi sınıfı oluşturuldu. Şu an 50 öğrenciye eğitim veriliyor. Aynı zamanda ailelerin barınma ve iaşesi de buradan karşılanıyor." dedi.

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