DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Diyarbakır'da çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti:

DİYARBAKIR (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Hep birlikte, el ele vermeden yaraların sarılması mümkün değil. Bunun için de çok iyi bir plan, organizasyon gerekiyor." dedi.

Babacan, merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda oluşturulan çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti ve "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Burada konuşan Babacan, enkaz kaldırma çalışmalarının ardından kalıcı konutların inşasına başlanması gerektiğini ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Türkiye genelinde en acil ihtiyaç çadır ve bu çadırların ısınması, çadırların zemin izolasyonu. Seyyar tuvaletler de çok önemli ihtiyaç. Antakya, Gaziantep, İslahiye ve Nurdağı, Kahramanmaraş ve Adıyaman, Pazarcık, Elbistan, Malatya ve Elazığ'a gittik. Nereden bakarsanız bakın deprem 11 ilde çok büyük hasara yol açmış. Çok büyük insan kaybına yol açmış bir afetle karşı karşıyayız. Vatandaşlarımız işlerini, oturdukları evlerini kaybetmiş durumda. İnsanların kendi yaşadıkları topraklara, doğup büyüdükleri köylere, ilçelere, şehirlere yeniden dönmeleri gerekiyor. Böylesine büyük bir afetin altından merkezi hükümetin, iktidarın tek başına kalkması mümkün değil. Mutlaka merkezi hükümetin, bakanlıkların yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllülerle beraber çalışıyor olması lazım. Hep birlikte, el ele vermeden yaraların sarılması mümkün değil. Bunun için de çok iyi bir plan, organizasyon gerekiyor."

DEVA Partisi olarak kayıplara neden olan ihmaller ve yaraların nasıl sarılması gerektiğine ilişkin üç aşamalı bir çalışma hazırlığında olduklarını dile getiren Babacan, çalışma tamamlanınca bunları kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

"Bu millet basiretli, sağduyusu yüksek ve metanetli. Evladını enkazdan çıkarıp, toprağa verip, yardım dağıtma merkezine koşan insanları gördüm. Ülkeyi yönetenlerle millet el ele vererek bu sorunları aşacak. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman inanın Türkiye çok çabuk ayağa kalkacak, koşmaya başlayacak. Kaybettiğimiz canlar geri gelmeyecek ama çocuklarımız, torunlarımız böyle acıları tekrar yaşamasın istiyoruz" ifadesini kullanan Babacan, birlik, beraberlik ruhuyla sorunların çözüleceğinin bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Ali Babacan daha sonra depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesindeki Galeria İş Merkezi'nin üstündeki binanın enkazında yürütülen çalışmaları inceledi.



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