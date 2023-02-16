Diyarbakır ve Siirt'te depremzedelere destek ziyaretleri

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Siirt'te barınma merkezi, yurt ve sağlık kuruluşlarındaki depremzedelere yönelik ziyaretler sürüyor.

Diyarbakır Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, 207 bin 48 depremzedenin misafir edildiği ilçedeki barınma merkezlerini ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman, ailelerle görüşerek, hiçbir vatandaşı yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

Depremde ülke olarak kenetlendiklerini dille getiren Karaman, belediye olarak barınmadan, yemek ve giyime kadar her konuda depremzedelerin yanında olduklarını kaydetti.

Karaman, cami, Kuran kursu, okul ve belediyelere ait bilgi evleri, bilgi akademileri, okuma salonları, aile destek merkezleri ve kültür merkezinin de bulunduğu 161 geçici barınma merkezinde 207 bin 48 depremzedenin misafir edildiğini aktardı.

Deprem felaketinde yaşamını yitiren Diyarbakırlı vatandaşlar için kurulan taziye evlerini ziyaret eden Karaman, ailelerin taleplerini dinledi, acılarını paylaştı.

-Siirt

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, beraberinde Vali Yardımcısı Mehmet Sert ve kriz masası görevlileriyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki depremzedeleri ziyaret etti.

Yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, depremzedelerin yakınlarının taleplerini dinledi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra Esma Hatun Kız Yurdu ve Gençlik Merkezinde bulunan depremzede aileleri ziyaret etti.

Depremzedelerin Siirt'te misafir edildiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde depremzedelere için çabaladıklarını, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini aktardı.

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