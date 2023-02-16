Diyarbakır ve Siirt'te depremzedelere günlük sıcak yemek ve kuru gıda desteği sağlanıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Siirt'te, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere günlük sıcak yemek ve kuru gıda yardımı yapılıyor.

Diyarbakır Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından oluşturulan 100 barınma alanında ortalama 25 bin depremzedeye günlük sıcak yemek ve sosyal destek sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hiçbir vatandaşı aç ve açıkta bırakmayacaklarını belirtti.

Barınma merkezlerinde misafir edilen vatandaşların çocuklarına da destek verildiğini dile getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Depremin ilk anından itibaren devletimizin sıcak yüzünü, belediyemizin de hassasiyetini gösterdik. Geçici barınma merkezleri oluşturduk. Sıcak yemek çıkarıyoruz, temel ve insani ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu kadar büyük felaketin ardında çok iyi koordine olduk. Devletimizin diğer kurumlarıyla koordineli olarak uyum içerisinde destek oluyoruz. İlçemizdeki 100 geçici barınma merkezinde günlük ortalama 25 bin insanımıza yardımcı oluyoruz."

Beyoğlu, deprem sonrası ilçede hasar tespit çalışmaları yapıldığını, hasarlı yapıların çevresinin kapatılarak mühürlendiğini aktardı.

-Siirt

Siirt Valiliği koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Siirt Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), AFAD ve İl Müftülüğü ekipleri, Siirt'te misafir edilen 3 bin 700 kişiye destek sağlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Kredi Yurtlar Kurumu ve kamu misafirhanelerinde misafir edilen 400 kişiye günlük 3 öğün sıcak yemek servis ediliyor.

Evlerde kalan 11 bin 400 depremzedeye ise kuru gıda, alışveriş kartı, battaniye, çocuk bezi ve maması yardımı yapıldı.

Depremzedelerin kıyafet ihtiyacı da Siirt Gençlik Merkezinde hazırlanan reyonlardan temin edildi.





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