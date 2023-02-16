Kulp'ta depremzedelere destek

DİYARBAKIR (AA) - Kulp Kaymakamlığı ve Belediyesi iş birliğiyle deprem bölgelerinden Kulp ilçe merkezi ve kırsal mahallelere gelen depremzedelere temel ihtiyaç, kuru gıda ve ısıtıcı desteğinde bulunuldu.
Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçeye gelen depremzedelere yönelik desteklerin devam ettiğini söyledi.
Depremzedelere öncelikli olarak temel ihtiyaç, kuru gıda ve ısıtıcı desteğinde bulunduklarını kaydeden Gözlet, "Ekiplerimizce ilçe merkezi ve kırsal mahallelere yerleşen depremzedelere destek sunulmaktadır. Bütün kurum ve vatandaşlarımızla birlikte yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Depremzedelere her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Hep birlikte yaralarımızı en kısa sürede saracağız inşallah." dedi.