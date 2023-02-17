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DİYARBAKIR (AA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1.Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, ligden çekilme kararı aldı.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, amatör futbol ilginde oynayan Bağlar Belediyespor, depremin meydana getirdiği tahribat nedeniyle ligden çekilme kararı aldı.

İlçede belediyeye ait spor tesislerinin tamamının depremden etkilenen vatandaşlar için barınma merkezi olarak kullanıldığı belirtilen açıklamada, spor faaliyetlerinin askıya alındığı ilçede, ligden çekilme kararının Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildiği aktarıldı.



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