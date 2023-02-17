Diyarbakır'da 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yapılan aramada 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Ergani İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, Ö.K'ye ait çantada 1 kilo 200 gram esrar ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.