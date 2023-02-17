Diyarbakır ve Siirt'te depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Siirt'te, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince AFAD koordinasyonunda Koşuyolu Parkı, Nevruz Parkı, Kent Meydanı, Park 75, Sümerpark, DESOB yanı ve Kurşunlu Camisi'nde kurulan 728 çadırda 6 bin 560 depremzede barınıyor.

Bu çadır kentlerde vatandaşların, gıda ve giyim ile hijyen malzemeleri ve diğer ihtiyaçları gideriliyor.

Çadır kentlerde psikososyal destek çalışmalarının yanı sıra Kadın ve Aile Daire Başkanlığında görevli eğitmenlerce vatandaşlara kişisel bakım hizmeti veriliyor.

Eğitmenler tarafından tek kullanımlık makas, tarak, eldiven, önlüklerle hijyen koşulları en üst seviyede tutularak saç kesimi yapılıyor. Çocuklara, kadınlara özenle kişisel bakım hizmeti veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen depremzede İldeniz Esenli, çadır kentte yürütülen hizmetlerden ilk günden itibaren yararlandığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi her türlü ihtiyacımızla ilgileniyor. Personel, ihtiyaçlarımızı gidermek için yardımcı oluyor. Çalışmalardan memnunuz." dedi.

Mikriye Ezgin de çadır, soba, gıda desteği aldıklarını, yetkililerden memnun olduklarını aktardı.

Depremzedelerden Murat Turan ise hizmetlerin eksiksiz yapıldığını anlattı.

-Siirt

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Siirt Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, AFAD ve Müftülük ekipleri, 1067 aileye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde 3 bin 740 depremzededen 400'ü kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhane ile yurtlarında barındırılıyor. Bu ailelere günlük 3 öğün sıcak yemek servisi yapılıyor.

Evlerde kalan depremzede ailelere de kuru gıda, alışveriş kartı, battaniye, çocuk bezi ve maması yardımları yapılıyor.

Kentte kurulan Psikososyal Destek Masaları ile okul öncesi öğretmen ve gönüllü psikolojik danışmanlar tarafından depremzedelere destek sağlanıyor.

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