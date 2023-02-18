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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da Miraç Kandili toplanma alanında idrak edildi

AA

Diyarbakır'da Miraç Kandili toplanma alanında idrak edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlar için Miraç Kandili programı düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca 75 Park çadır kentte yer alan kitap kahvede düzenlenen programda, bilgievleri ve akademi liselerde görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitmenleri, Miraç Kandili'nin önemini anlattı.

Programda, depremde hayatını kaybeden ve hastanede tedavi gören vatandaşlar için dua edildi.

Miraç Kandili programı sonrası, eğitmenler ve öğrenciler, 75 Park'ta oyun alanlarında çocuklara ve parkta dinlenen vatandaşlara da çeşitli ikramlarda bulundu.

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