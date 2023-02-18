MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden kira fiyatlarına ilişkin açıklama

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DİYARBAKIR (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, depremden dolayı konut kiralarının arttığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bozkuş, yaptığı açıklamada, deprem gibi felaket karşısında ülke olarak kenetlendikleri bir dönemde fahiş kira artışı yapıldığını üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

"Diyarbakır'da ve depremin yaşandığı bölgelerde fahiş kira artışlarının olduğunu işitmekteyiz ve bu durum bizi derinden üzmekte. Kesinlikle bu fırsatçılara prim verilmemesi ve bunlarla mücadele edilmesi gerektiği hususunda MÜSİAD olarak karar aldık." ifadelerini kullanan Bozkuş, üyeleri olan emlakçı ve gayrimenkul firmalarının hiçbir şekilde daire fiyatlarını arttıran ev sahiplerinin kiralama işlemlerine aracılık etmeyeceğini bildirdi.

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