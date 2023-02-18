Diyarbakır'da depremde ölen 2 Endonezyalının cenazesi ailelerine teslim edildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da enkaz altından çıkarılan 2 Endonezyalı kadının cenazesi ailelerine teslim edildi.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesinde yıkılan Galeria İş Merkezi'nin üstündeki sitenin enkazı altında kalan Endonezyalı Nı Wayan Supını ve Irma Lestarı'nın cesedi ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan kimlik tespitinin ardından kadınların cenazesi, ülkelerine götürülmek üzere ailelerine teslim edildi.

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