Diyarbakır'da depremde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında firari 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan biri müteahhit 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Firari 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, savcılıktaki ifade ve işlemlerinin ardından aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklanmış, 22'si adli kontrol tedbirleri olmak üzere 24 kişi serbest bırakılmıştı.

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