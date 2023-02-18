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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da nakliyecilere yönelik denetim

AA

Diyarbakır'da nakliyecilere yönelik denetim

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda nakliyecilik yapan kişi ve firmalara yönelik denetim yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şikayet üzerine harekete geçerek nakliyecilerin taşıma izin belgesini kontrol etti.

Yapılan denetimlerde fahiş fiyat uygulanmaması uyarısında bulunan ekipler, izin belgesi olmayan 20 nakliyeciye cezai işlem uyguladı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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