Depremzede doktor gönüllü geldiği Diyarbakır'da yaralılar için çalışıyor

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DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA/AZİZ ASLAN - Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde evi ve görev yaptığı hastane zarar gören Dr. Abdusselam Çelebi, gönüllü geldiği Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi'nde yaralı depremzedeler için çalışıyor.

İskenderun Devlet Hastanesinde Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Abdusselam Çelebi, AA muhabirine, depremin etkisinin büyük olduğunu, depremde çocukları ve eşiyle birlikte bulunduğu evlerinin hasar gördüğünü söyledi.

Depremin ilk gününde yaralıların tedavisi için çocuklarıyla birlikte görevli olduğu hastaneye gittiğini anlatan Çelebi, hastanenin de hasar görmesi nedeniyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi'ne gönüllü geldiğini belirtti.

Çelebi, şöyle konuştu:

"İlk günler hastanede çalıştım. Görev yaptığım hastanede, hasar nedeniyle hiperbarik oksijen tedavisini uygulayamadık. Onun için doktor arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinin bulunduğu Diyarbakır'a geldim. Burada depremde yaralanan hastalarımıza tedavi uyguluyoruz. Dışarda kalan depremzedelerde ısınmak için araçlarını kullandıklarından dolayı karbonmonoksit zehirlenmeleriyle karşılaşabiliyoruz. Yine soğuğa bağlı doku hasarları meydana gelebiliyor. Bu hastalara hiperbarik oksijen tedavisi uyguluyoruz."

- Eskişehir'den gönüllü geldi

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Selahattin Çakıroğlu da depremzedelere hizmet için gönüllü geldiği Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki merkezde görev yapıyor.

Depremden dolayı hasta yükünün arttığını kaydeden Çakıroğlu, "24 saat esasıyla hastalara hizmet veriyoruz. Burası deprem bölgesi. Depremzedelere faydalı olmak ve meslektaşlarımıza yardımcı olmak için geldim." diye konuştu.

Merkezde görevli Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Tubanur Balta Sari ise gönüllü doktorlar sayesinde iş yüklerinin azaldığını aktardı.





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