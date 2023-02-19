Diyarbakır'da fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

AA

Diyarbakır'da fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, marketlerde ve kasaplarda fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince depremin ardından marketlerde ve kasaplarda fahiş fiyat ve etiksiz ürünlere yönelik denetim yapıldı.

Uyarıları dikkate almayan iş yerlerine yönelik düzenlenen tespit tutanakları, 6502 sayılı Tüketici Hakları Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne gönderiliyor.

Vatandaşlar konuyla ilgili şikayetlerini "ALO 153" ihbar hattına ve "ALO 175" Tüketici Danışma Hattı'na iletebilir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

49 yıllık Dicle Üniversitesi rektörlük binası, hasar nedeniyle boşaltıldı
YEREL HABERLER 49 yıllık Dicle Üniversitesi rektörlük binası, hasar ...
Diyarbakır'daki KYK yurtları depremzedeleri misafir ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki KYK yurtları depremzedeleri misafir ...
(Görüntülü)DEPREM ANLARI, DİYARBAKIR?DAKİ İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREM ANLARI, DİYARBAKIR?DAKİ İŞ YERİNİN ...
Deprem anları, Diyarbakır´daki iş yerinin güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Deprem anları, Diyarbakır´daki iş yerinin güvenlik ...
Depremzede doktor gönüllü geldiği Diyarbakır'da yaralılar için çalışıyor
YEREL HABERLER Depremzede doktor gönüllü geldiği Diyarbakır'da ...
Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazının taşındığı alanda güvenlik önlemi alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazının taşındığı ...
(Görüntülü) FARKLI YAPISIYLA DİKKAT ÇEKEN 5 KOLONLU, 3 KATLI, 45 YILLIK BİNA ÇÖKME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA
YEREL HABERLER (Görüntülü) FARKLI YAPISIYLA DİKKAT ÇEKEN 5 KOLONLU, ...
Farklı yapısıyla dikkat çeken 5 kolonlu, 3 katlı, 45 yıllık bina çökme riskiyle karşı karşıya
YEREL HABERLER Farklı yapısıyla dikkat çeken 5 kolonlu, 3 katlı, 45 ...
Diyarbakır'da nakliyecilere yönelik denetim
YEREL HABERLER Diyarbakır'da nakliyecilere yönelik denetim
Diyarbakır'da depremde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremde yıkılan binalardaki kusurlara ...
Diyarbakır'da depremde ölen 2 Endonezyalının cenazesi ailelerine teslim edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremde ölen 2 Endonezyalının cenazesi ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR MERKEZDEKİ ÇADIR KENTTE 1100 KİŞİ AĞIRLANIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR MERKEZDEKİ ÇADIR KENTTE 1100 ...
MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden kira fiyatlarına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden kira fiyatlarına ilişkin ...
Diyarbakır merkezdeki çadır kentte 1100 kişi ağırlanıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezdeki çadır kentte 1100 kişi ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ, ENKAZ KALDIRILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'DA ARAMA KURTARMA ...
Diyarbakır'da Miraç Kandili toplanma alanında idrak edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Miraç Kandili toplanma alanında idrak ...
Diyarbakır´da arama kurtarma çalışmaları sona erdi, enkaz kaldırılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır´da arama kurtarma çalışmaları sona erdi, ...
Diyarbakır ve Siirt'te depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır ve Siirt'te depremzedelerin ihtiyaçları ...
Diyarbakır'da depremzedeler hasarlı evlerinden eşyalarını tahliye ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremzedeler hasarlı evlerinden ...
(Görüntülü) GALERİA SİTESİ&#039;NİN ENKAZINDA KADAVRA KÖPEKLERİ &#039;PUSAT VE BOYKA&#039; İLE ARAMA YAPIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) GALERİA SİTESİ'NİN ENKAZINDA KADAVRA ...
Galeria Sitesi´nin enkazında kadavra köpekleri `Pusat ve Boyka´ ile arama yapıyor
YEREL HABERLER Galeria Sitesi´nin enkazında kadavra köpekleri `Pusat ...
Diyarbakır'da 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
Bağlar Belediyespor ligden çekilme kararı aldı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor ligden çekilme kararı aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.