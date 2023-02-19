Diyarbakır'da fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, marketlerde ve kasaplarda fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince depremin ardından marketlerde ve kasaplarda fahiş fiyat ve etiksiz ürünlere yönelik denetim yapıldı.



Uyarıları dikkate almayan iş yerlerine yönelik düzenlenen tespit tutanakları, 6502 sayılı Tüketici Hakları Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne gönderiliyor.

Vatandaşlar konuyla ilgili şikayetlerini "ALO 153" ihbar hattına ve "ALO 175" Tüketici Danışma Hattı'na iletebilir.



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