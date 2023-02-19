Diyarbakır'da 10 bin depremzedeye sıcak yemek servisi yapılıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Bağlar ilçesinde depremzedelere yönelik sıcak yemek ikramı sürüyor.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye gezici aşevinde 10 bin kişiye sıcak yemek hazırlanıp, ilçedeki 100 barınma merkezine ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, depremin ilk anından itibaren başlattıkları çalışmalar kapsamında ilçe genelinde 100 barınma merkezi oluşturulduğunu belirtti.



Beyoğlu, 1300 personel ve bazı araçlarla da enkaz başında yer aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Yemek fabrikası kurduğumuz tırda sabah, öğle ve akşam her gün 10 bin kişilik yemek servis ediyoruz. Depremden etkilenenler için taşınma konusunda da yardımcı oluyoruz. Evi ağır hasarlı olduğu için nakille başka yere gitmek isteyenler için de 200 personel görevlendirdik. Kendilerine nakliye desteği sağlıyoruz."

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