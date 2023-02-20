Diyarbakır ve Siirt'te depremzedelere yönelik destek sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Siirt'te "asrın felaketi" nitelendirilen depremlerden etkilenen depremzedelere yönelik yardımlar sürüyor.



Diyarbakır'da Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğünden bölgeye gönderilen 120 personel, deprem sonrası vatandaşların eşyalarının naklinden yemek dağıtımına, enkaz çalışmalarından hasarlı binaların çevresinde alınan güvenlik önlemlerine kadar birçok alanda görev yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, depremzedelere yönelik desteklerin devam edeceğini belirterek, böylesi zor bir dönemde herkesin fedakarlık yapması gerektiğini ifade etti.



Beyoğlu, şunları kaydetti:



"Büyük bir azim ve gayretle çalışan belediye ekiplerini tebrik ediyorum. Depremden dolayı yıkılan binaların enkazdan çıkan özel eşyalar da tek tek toplanıp, özenle paketlenerek belediyeye ait araçlarla katı atık toplama merkezine taşınıyor. Bu eşyalar daha sonra sahiplerine teslim edilecek."

- Siirt

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen askerlerin yanı sıra güvenlik korucuları da deprem bölgesinde AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara destek veriyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kurtalan ve Baykan ilçeleri ile Veyselkarani beldesinde görevli güvenlik korucuları afet bölgesinde depremzedelere gıda ve giyecek dağıtıyor, onlar için çadır kuruyor.

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