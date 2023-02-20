İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, depremden etkilenen Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu:

DİYARBAKIR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesine ilişkin, "Derhal bu karardan vazgeçin. Üniversite öğrencilerinin üniversitelerinde yüz yüze eğitim görmesinin önünü açın." dedi.

Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesindeki Tesisler Kavşağı'nda bulunan Serin-2 Apartmanı'nın enkazında hayatını kaybeden Sakine ve eşi Zülfü Bulut'un yakınlarını ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'ta yıkılan Sözel Apartmanı'nın enkazında yaşamını yitiren Nupelda ve eşi Engin ile çocukları Ali İmran Ensarioğlu'nun merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde yaşayan yakınlarını da ziyaret eden Akşener, başsağlığı ve sabır diledi, dua okudu.

Kayapınar ilçesinde kurulan çadırları gezen Akşener, burada kalan depremzede ailelerle görüştü, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Akşener, çadırlarda kalan çocuklara yönelik faaliyet yürüten görevlilerle de görüştü.

Partisinin il başkanlığı binasının da bulunduğu merkez Yenişehir ilçesinde yıkılan Galeria İş Merkezi'nin üstündeki site ile ilgili inceleme yapan ve bilgi alan Akşener, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin ve milletin çok ağır bir afetle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Çok büyük kaybın olduğunu dile getiren Akşener, depremin çok sayıda ili etkilediğini vurguladı.

Akşener, "Kocaeli depremini yaşamış bir insan olarak ilk 72 saatin arama kurtarma çalışmaları için çok önemli olduğunu yaşamış, bilmiş, tecrübe etmiş bir insan olarak 72 saat sonra her bir ilimize, önce çok etkilenmişlerden başlayarak arkadaşlarımızla ziyaretler gerçekleştirip, burada hem vatandaşlarımızın durumunu görüp şehrin durumunu ve ihtiyaçlarını tespit edip, hem iktidar parti ve onların yöneticilerine hem de kamuoyuna bu sesi duyurmak gibi bir görev edindik." ifadelerini kullandı.

Depremle ilgili birinci önceliklerinin sivil toplum kuruluşu gibi çalışmak, ikinci önceliklerinin ise sahanın sesini ilgili ve yetkililere iletmek olduğunu dile getiren Akşener, sahadaki çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

- "6-10 kişiyi bir yurt odasına sığdırmak mümkün değil"

Akşener, şu değerlendirmede bulundu:

"Üniversiteler uzaktan eğitime geçtiler. Pandemide de Türkiye'de ısrarlı bir biçimde o günün şartlarında yüz yüze eğitim yapılamadı. Ortaokul, ilkokul ve lise talebelerimizin o günlerdeki internet ve tablet eksiklerini ısrarla söylemiştim. Biz de bazı arkadaşlarla bu eksikleri gidermeye çalıştık. Bunu devletin, devleti yönetenlerin, iktidarın çözmesi lazımdı. Bugün de benzer şekilde Diyarbakır'da gördüğüm şey çocuklarımızın tablet ve bazı başka eksiklikleri var. Onların bir kısmını kendimiz çözebilirsek çözeceğiz. Bir kısmının da çözülmesini sağlayacağız. Önce KYK yurtlarına aileler yerleştirilmeye başlandı. Bulunduğum her şehirden seslendim. Bugün de Diyarbakır'dan sesleniyorum, aile mahremiyetimize göre 6-10 kişiyi bir yurt odasına sığdırmak mümkün değil, doğru değil. Derhal bu karardan vazgeçilmelidir. İstanbul'da finans merkezi diye bomboş duran bir yer var. 100 bin insanın yaşayabileceği bir yer. Derhal orası deprem bölgesinden tahliye edilen kardeşlerimizin yaşayacağı bir alan haline getirilmelidir. YÖK Başkanı rektörlere, yöneticilere bir talimat verdi; 'Asla yüz yüze eğitim olmayacak.' diye. Pilotluk eğitimi gören bir öğrenci grubunun pratik yapması gerekiyor. Rektörlere yanlış talimat veren bir YÖK Başkanı'ndan bahsediyorum. İkincisi tıbbiyede okuyan çocuklarla ilgili sorulan bir soru. Hastanede görev yapan bu çocuklar, hastanede de görev yaparlar, eğitimlerini öyle yaparlar. Hocasıyla hasta bakarlar. YÖK Başkanı'nın talimatına göre öğrenci hoca ile yan yana gelmeyecek. Sayın Erdoğan'a Diyarbakır'dan sesleniyorum; derhal bu karardan vazgeçin. Üniversite öğrencilerinin üniversitelerinde yüz yüze eğitim görmesinin önünü açın."

Akşener, gazetecilerin, seçimlerin zamanında yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine "Bence yapılacak." dedi.

Akşener'e temaslarında, partisinin Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın ve Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu ile bazı partililer de eşlik etti.









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