Hatay merkezli deprem Diyarbakır’da da hissedildi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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DİYARBAKIR (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'da da hissedildi.



Kentte hissedilen deprem sonrası vatandaşlar dışarı çıkarak güvenli alanlara geçti.

Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi'nde deprem nedeniyle yan yatan 9 katlı binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı.

Depremin ardından kent genelinde herhangi bir olumsuz duruma karşı ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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