Kayapınar Belediyesinden depremzede çocuklara moral etkinliği

DİYARBAKIR (AA) - Kayapınar Belediyesi "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara moral etkinliği düzenledi.
Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Müdürlüğünce organize edilen ve tamamı ilçedeki liselerde okuyan öğrencilerden oluşan 15 kişilik animasyon ekibi, çocukların deprem psikolojisini üzerlerinden atmaları ve normal hayata adapte olmaları amacıyla etkinlik tertipledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, depremden etkilenen ailelere barınma, gıda ve giyimden oluşan çeşitli malzeme yardımı yapıldığını belirtti.
Depremzedelere desteklerin devam edeceğini dile getiren Karaman, "Çocukların depremde yaşadıkları zorlukları unutturmaya çalışıyoruz. Bunun için de çeşitli moral etkinlikleri tertiplendi. Çocuklarımızın yüzü güldükçe biz de moral buluyoruz. Depremin izlerini silmeye çalışıyoruz." dedi.