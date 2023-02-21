Diyarbakır'da belediye otobüslerinden ücretsiz hizmet

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı ücretsiz otobüs seferlerini 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun talimatıyla depremin ardından ulaşımda sorun yaşanmaması amacıyla başlatılan ücretsiz toplu taşıma hizmeti devam ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığınca alınan karar doğrultusunda şehir içinde Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler, 20 Şubat gece saat 01.00'e kadar vatandaşları ücretsiz taşımayı sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.