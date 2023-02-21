Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedeler için çadır üretimine katkı sunan fabrikaları ziyaret etti

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da depremzedeler için hazırlanan çadırların yapımına katkı sunan fabrikalarda inceleme yaptı.

Bozdağ, beraberinde Vali Ali İhsan Su ile Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet yürüten, tekstil ile galvaniz üretimi yapan iki fabrikayı ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen depremzedeler için çadır üretimine destek veren fabrika yetkilileriyle görüşen Bozdağ, daha sonra OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan'ı ziyaret etti, depremin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Bozdağ'a ziyaretlerinde, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da eşlik etti.



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