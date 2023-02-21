Diyarbakır'da çadır kente toplu taşıma hizmeti 23 Şubat'ta başlayacak

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan yolundaki AFAD çadır kent alanına toplu taşıma hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, çadır kentte vatandaşların ulaşım sorununu çözmek amacıyla yeni güzergah oluşturdu.

Buna göre, 23 Şubat itibarıyla Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler, belirlenen güzergah ve hareket saatlerine göre Çadırkent-Batı İlçe Otogarı arasında karşılıklı 2 araçla toplu taşıma hizmeti vermeye başlayacak.

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