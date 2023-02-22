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Diyarbakır'da ağır hasarlı Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına başlandı

AA

Diyarbakır'da ağır hasarlı Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına başlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başladı.

Güvenlik önlemi alınan alanda iş makineleriyle uzman ekiplerin gözetiminde yıkım çalışmaları sürüyor.

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