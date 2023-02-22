Diyarbakır'da su şebekesi ve pompa istasyonunda inceleme

Öncü depremden sonra ne zaman büyük deprem olur?

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, "asrın felaketi" nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente içme suyu sağlayan ana su şebekesi ve pompa istasyonunda incelemede bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çiftçi, depremin etkilerini görmek için Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün Dicle Barajı Pompa İstasyonunu ziyaret etti.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi tarafından karşılanan Çiftçi, tesisi gezerek depremin etkilerini inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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