Diyarbakır'da çadırkentte ilaçlama çalışması yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan yolundaki çadır kentte barınan vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ilaçlama çalışması yaptı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ilaçlama ekipleri, depremden etkilenen vatandaşları olası salgın hastalıklara karşı korumak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Silvan yolundaki çadırkentte dezenfeksiyon ve biyosidal ilaçlama çalışması yürüten ekipler, çadırkentlerde ve barınma alanlarında hijyenin korunması amacıyla dezenfeksiyon ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak yapmaya devam edecek.