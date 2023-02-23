Diyarbakır'da ağır hasarlı siteden kurtarılan kedi sayısı 7'ye ulaştı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ortaklığıyla yürütülen çalışmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve yıkımına ara verilen Galeria İş Merkezi ile üstündeki sitede 7 kedi kurtarıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, dün içeride kedilerin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu.

İtfaiye ve AFAD ekipleri dünden bu yana vinçlerle binada belirlenen noktalara kafes koyarak, hassas bir şekilde çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda şu ana kadar kurtarılan 7 kedinin ilk muayeneleri Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yapıldı.

Binada başka kedi olma ihtimaline karşı AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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