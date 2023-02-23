Bağlar Belediyesinin depremzedelere desteği sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Bağlar Belediyesinin, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik desteği devam ediyor.



Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, barınma merkezinde ağırlanan depremzedelerin her türlü ihtiyacı karşılanıyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kaynartepe Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret ederek talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Belediyeye ait Kapalı Spor Salonu, Millet Bahçesi, Ayşe Şan Yaşam Parkı Sosyal Tesisleri, Bağ Evi Tesisleri, Kapalı Semt Pazarı ve diğer tesisleri depremzedelerin hizmetine sunduklarını dile getiren Beyoğlu, çocuk ve ailelerin giyim ihtiyaçlarının da Gün Işığı Sosyal Yardımlaşma Giyim Mağazası aracılığıyla karşılandığını aktardı.

İki ayrı noktada gezici aş evi oluşturarak günde 3 öğün sıcak yemek servisi de yapıldığını dile getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Yüreğimizi yakan felaketin ardında yaraları sarmaya devam ediyoruz. Binlerce ailemizi barınma merkezlerinde misafir ediyoruz. Çeşitli nedenlerle barınma merkezlerine gelemeyen insanlarımızı da sahipsiz bırakmıyoruz. Her gün bir mahalledeyiz. İnsanlarımız sabırlı ve metanetli olsun. Bu günler geride kalacak."

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