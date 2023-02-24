Diyarbakır'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde M.T. ve oğlu A.T, aralarında husumet bulunan F.A. ile karşılaştı.

F.A'nın silahla ateş açması sonucu baba ve oğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamaya çalışıyor.

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