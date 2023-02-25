"Teknik öğretmenler" deprem bölgesinde okulları güvenli hale getiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Teknik öğretmenler" deprem bölgesinde okulları güvenli hale getiriyor

AA

"Teknik öğretmenler" deprem bölgesinde okulları güvenli hale getiriyor

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN/MEHMET SIDDIK KAYA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen "Afet Bölgesindeki Okullarda Risk ve Tehlike Yönetimi Teknik Çözüm Ekibi Oluşturulması" projesi kapsamında meslek liselerinde görev yapan öğretmenler, deprem bölgesindeki hasarsız okulları daha güvenli hale getiriyor.

Proje, deprem bölgesinde eğitim öğretimin sürdürülebilmesi için hasarsız okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği bakımından kontrolü, risk ve tehlike analizi, basit arızaların giderilmesi ve giderilemeyen arızaların belirlenmesi amacıyla hayata geçirildi.

Bu kapsamda Batman ve Erzurum'dan gelen 20 "teknik öğretmen", "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasarsız okulları daha güvenli hale getirmek için çalışıyor.

Ekipler, okullarda, masa ve sıra tamiratı, su ve kalorifer tesisatı onarımı, peteklerin sabitlenmesi, dolapların duvara monte edilmesi, doğal gaz kaçağının tespiti ve onarımı, elektrik panolarının kontrolü, deprem kaynaklı gevşeyen ampullerin değiştirilmesi gibi çalışmalar yürütüyor.

Elektrik, metal, sıhhi tesisat, mobilya ve makine bölümü öğretmenleri, şu ana kadar kentteki 27 okulda çalışma yaptı.

- "Eğitimin sağlıklı şekilde yürütülmesi için okulları hazır hale getireceğiz"

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi Müdürü, aynı zamanda elektrik elektronik öğretmeni Nazmi Altuner, AA muhabirine, Bakanlığın görevlendirmesiyle kente gelip çalışmalara başladıklarını söyledi.

Şu an merkez Bağlar ilçesindeki Yiğityolu Dr. İlhan Koçtürk İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulunda çalışma yürüttüklerini aktaran Altuner, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmasıyla okullardaki eksikliklerin tespit edildiğini, ardından ekiplerin faaliyete başladığını belirtti.

Her öğretmenin kendi alanıyla ilgili işleri yaptığını dile getiren Altuner, şöyle konuştu:

"Kısa sürede inşallah tüm okulları tamamlayacağız. Özellikle okullardaki dolapları sabitlememiz gerekiyor çünkü depremin etkisiyle devrilme ihtimali var. Depremden dolayı tavandaki ampullerin kimi sarkmış kimi çalışmıyor. Onların bakım ve onarımını yapıyoruz. Kazan dairesinde sarsıntıdan kaynaklı borularda sızdırmalar olmuş. Yerinden ayrılan peteklerin düşme ihtimaline karşı sabitliyoruz. Ekiplerimiz ölçü aletleriyle gaz sızıntısının olup olmadığının takibini yapıyor."

Alanında yetkin öğretmenlerin okulları güvenli hale getirmek için titizlikle çalıştığını anlatan Altuner, "Amacımız 1 Mart'ta kadar tüm okulların bakım ve onarımını yapmak, eksikliklerini gidermektir. İnşallah tez zamanda çalışmalarımızı bitireceğiz ve eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için okulları hazır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;DA, AĞIR HASAR RAPORU VERİLEN 9 KATLI ASLAN APARTMANI TAHLİYE EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'DA, AĞIR HASAR RAPORU ...
Diyarbakır'da, ağır hasar raporu verilen 9 katlı Aslan Apartmanı tahliye edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, ağır hasar raporu verilen 9 katlı ...
(Görüntülü) DEPREMDE HASAR GÖREN CAMİ MİNARESİNE HALATLA KONTROLLÜ YIKIM
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE HASAR GÖREN CAMİ MİNARESİNE ...
Diyarbakır'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ...
Depremde hasar gören cami minaresine halatla kontrollü yıkım
YEREL HABERLER Depremde hasar gören cami minaresine halatla ...
(Görüntülü)GALERİA SİTESİ&#039;NDE KURTARILAN KEDİ SAYISI 13&#039;E ÇIKTI, ÇALIŞMA SONA ERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)GALERİA SİTESİ'NDE KURTARILAN KEDİ ...
Galeria Sitesi'nde kurtarılan kedi sayısı 13'e çıktı (2)
YEREL HABERLER Galeria Sitesi'nde kurtarılan kedi sayısı 13'e çıktı ...
Bakan Kirişci: Deprem bölgesindeki çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Deprem bölgesindeki çiftçilerimize ...
Diyarbakır'da ağır hasarlı siteden kurtarılan kedi sayısı 13'e ulaştı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ağır hasarlı siteden kurtarılan kedi ...
Bakan Kirişci, Diyarbakır'da depremzede çiftçilere yönelik tarımsal desteklere ilişkin bilgi verdi:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Diyarbakır'da depremzede çiftçilere ...
Galeria Sitesi'nde kurtarılan kedi sayısı 12'ye çıktı
YEREL HABERLER Galeria Sitesi'nde kurtarılan kedi sayısı 12'ye çıktı
(Görüntülü)Bakan Kirişçi &#039;11 kalemde destekleme ödemesini bugün itibariyle gerçekleştiriyoruz&#039; - 2
YEREL HABERLER (Görüntülü)Bakan Kirişçi '11 kalemde destekleme ...
(Görüntülü)Bakan Kirişci &#039;11 kalemde destekleme ödemesini bugün itibariyle gerçekleştiriyoruz&#039; - 1
YEREL HABERLER (Görüntülü)Bakan Kirişci '11 kalemde destekleme ...
(Görüntülü) GALERİA SİTESİ&#039;NDE KURTARILAN 12&#039;NCİ KEDİ &#039;MELOŞ&#039; SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) GALERİA SİTESİ'NDE KURTARILAN ...
(Görüntülü)GALERİA SİTESİ&#039;NDE 2 KEDİ DAHA KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GALERİA SİTESİ'NDE 2 KEDİ DAHA ...
Diyarbakır´da hasarlı yapıların yıkım işlemlerinin durdurulmasına karar verildi (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır´da hasarlı yapıların yıkım işlemlerinin ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR - BAKAN BOZDAĞ DEVLET, BÜTÜN İMKANLARI İLE ÜLKEMİZİN HER YERİNDE SEFERBER
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR - BAKAN BOZDAĞ DEVLET, BÜTÜN ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR?DA HASARLI YAPILARIN YIKIM İŞLEMLERİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR?DA HASARLI YAPILARIN YIKIM ...
Bakan Bozdağ: Devlet, bütün imkanları ile ülkemizin her yerinde seferber
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Devlet, bütün imkanları ile ülkemizin ...
Diyarbakır´da hasarlı yapıların yıkım işlemlerinin durdurulmasına karar verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır´da hasarlı yapıların yıkım işlemlerinin ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR - GALERİA SİTESİ&#039;NDE EKİPLERİN KURTARMAYA ÇALIŞTIĞI 9&#039;UNCU KEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR - GALERİA SİTESİ'NDE ...
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti:
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da çadır kentte ...
Diyarbakır'da yıkımı durdurulan Galeria Sitesi'ndeki kedilerden biri daha kurtarıldı (4)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yıkımı durdurulan Galeria Sitesi'ndeki ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA 8 KATLI BİNA YIKIM SIRASINDA ÇÖKTÜ, O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA 8 KATLI BİNA YIKIM ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.