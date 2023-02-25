Adıyaman'da depremde yaralanan çocuğun doğum günü Diyarbakır'da hastanede kutlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekibi, Adıyaman'da depremde yaralanan ve Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesinde tedavi gören 14 yaşındaki İbrahim Yaşar'ın doğum gününü kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Yaşar, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'da 2 kardeşi, anne ve babasıyla enkaz altında kaldı.

İbrahim Yaşar, kardeşi Muhammet Berat Yaşar (8) ve Samet Yaşar (11) ile anne ve babası enkazın altında yaralı kurtarıldı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine tedavileri için getirilen ailenin sağlık durumları iyi.

Hastanede tedavi gören İbrahim Yaşar'ın doğum günü olduğunu öğrenen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri harekete geçti.

Destek ekibi hastanede ziyaret ettiği Yaşar'ın doğum gününü kutladı.

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