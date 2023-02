Depremde yaralanan Sena, 19 gün sonra kurtarılan kedisi "Zeno"yu yanından ayırmıyor

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN/AYDIN ARİK - Diyarbakır'da depremde ayağından yaralanan 20 yaşındaki Sena Yaman, ağır hasarlı binada 19 gün mahsur kalan ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılan kedisini kucağından düşürmüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu Diyarbakır'da oturduğu evin ağır hasar görmesi sonucu yaralanan Yaman, AA muhabirine, depremde büyük bir sarsıntıyla uyandığını, kardeşine ulaşır ulaşmaz kedisi "Zeno"yu bulmaya çalıştığını söyledi.

Çok uysal ve sakin olan kedisinin depremin etkisiyle çok korktuğu için sürekli hareket halinde olduğunu anlatan Yaman, yatak odası duvarının çökmesiyle ayaklarının moloz altında sıkıştığını belirtti.

"Çok korkmuştuk. Kolonların açık kısmından aşağı doğru sarkıyordum, eğer üzerime moloz düşüp beni ayağımdan sıkıştırmasaydı aşağıya düşecektim. Annemlere, 'Hareket etmeyin uçtayım, yoksa kayıp düşerim.' dedim. Ayaklarımı hissetmiyordum, iki ayağım da sıkışmıştı. Annem molozları kaldırıp beni kurtardı." diyen Yaman, yangın merdiveninden alt katlara indiklerini, vatandaşların yardımıyla binadan çıktıklarını aktardı.

Ayağından yaralandığı için hastanede tedavi altına alındığını ifade eden Yaman, aklının hep evde mahsur kalan Zeno'da olduğunu dile getirdi.

- "Kaloriferin arkasına saklanmıştı"



Yaman, taburcu edildikten sonra kedisini kurtarmak için girişimde bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Enkazdaki AFAD yetkililerine ve tüm çalışanlara kedimizin içeride kaldığını söyleyip yardımcı olmalarını istedik. Koltuk değneğiyle yürüyebiliyorum. Her gün, her saat oradaydık, sürekli gidiyorduk. Binaya girmeye gönüllüydüm ancak can güvenliği açısından girmeme izin vermiyorlardı. Her gün kedimin kurtarılması için ağır hasarlı binanın önüne gittim. Bizim evin içinde dron uçuruldu ve evin halini görünce kedim oradan çıkamaz dedim. Çok üzüldüm, ağladım.



Dün hasarlı bina önünde kedime seslendim. Oraya gidip 'Zeno' diye bağırdım, baktım ki miyavlıyor, inanamadım. Etrafımdakilere soruyorum, duydunuz mu diye. Zeno çıktı, kendini gösterdi, kaloriferin arkasına saklanmıştı. Çok büyük bir mucize. 19 gündür orada hayatta kaldı tek başına. Polis ağabeylerim sağ olsunlar, kedimin bulunması için yardımcı oldular. Çok teşekkür ederim. Herkes elinden geleni yaptı."

Depremde komşularının hayatını kaybettiğini, onlar için çok üzgün olduğunu vurgulayan Yaman, "Önceliğimiz tabii ki enkaz altında kalanların kurtarılmasıydı. Çünkü hayvanların yaşama yeri vardı, bina tam çökmemişti. Kurtarma çalışmalarının bitmesini bekledik, sonra da hayvanların kurtarılmasını istedik. Kedimi eve getirdikten sonra sürekli beni çağırıyor, yanımdan ayrılmıyor. Ciddi bir sıkıntısı yok. Sadece biraz susuz kalmıştı, serum verdik, kendine geldi, toparlandı. Çıktığı andan itibaren kucağıma geldi. Saatlerce uyudu, çok korkmuştu. Şimdi keyfi yerinde, sürekli oynuyor, yemek yiyor. Çok mutlu. Ben de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.