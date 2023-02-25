Depsaş Enerji'den tarımsal sulama abonelerine yönelik açıklama

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (Depsaş Enerji) tarafından tarımsal sulama abonelerinin birikmiş borçlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Depsaş Enerji tarafından yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 6 ile elektrik tedarik hizmeti verildiği, Türkiye genelinde 13 milyar kWh'lik tarım sulama enerji tüketiminin 6,5 milyar kWh'den fazlasının bölge çiftçileri tarafından kullanıldığı belirtildi.

Hizmet alanlarında 60 bine yakın tarımsal sulama yapan çiftçilerin bir kısmının kullandığı enerji maliyetini zamanında ve eksiksiz ödediği aktarılan açıklamada, "Ancak ödemeyen bir kesim ise çoğunluktadır. Ödenmeyen tarımsal sulama abonelerine ait birikmiş alacak ise maalesef büyük bir borç yükü oluşturmaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, deprem mağduru çiftçilerin iddia edildiği gibi elektriklerinin kesilmediği, aksine sağlanan desteklerle tarımsal faaliyetlerin devamlılığının sağlandığı kaydedildi.



Alacağın tahsiline yönelik yıllardır devam eden uygulamanın yeni bir uygulama gibi gösterilerek gündem ile ilişkilendirilmesinin gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kurumumuza olan borçlarını ödemeyen çiftçilerimize, depremde ağır hasar gördüklerini, yıkık binaları olduğunu veya zarara uğradıklarını belgelemeleri durumunda yapılan kesintinin iadesi gerçekleşecektir. Faizsiz kredilendirme, gecikme bedeli almama, hatta ana paranın dörtte biri oranlarından feragat edilmesine rağmen, geldiğimiz noktada taşınabilir olmayan bir alacak yükü ile karşı karşıyayız. Bu durumun, bölge tarımına kesintisiz enerji hizmeti sunma anlamında sürdürülebilir olmadığı bir gerçek. Tarımsal kalkınmanın sürdürülebilir olarak devam etmesini ilke edinmiş bir şirket olarak, borcunu ödememekte ısrar eden abonelerimize yönelik, borcun tahsiline ilişkin yasal haklarımızı kullanmak konusunda her zaman itidalli yaklaşmaya dikkat ediyoruz. Ancak kamuoyunun da takdir edeceği gibi kesintisiz enerji tedarikini sağlama görevimizi yerine getirebilmemiz ve bölgemiz dahilindeki kullanıcıların mevcut durumdan olumsuz etkilenmesini önlemek adına, eski borçların yasa ve yönetmelikler çerçevesinde tahsil edilmesi gerektiği ticari bir zorunluluk ve gerçektir."

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