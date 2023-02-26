Depremlerde hayatını kaybedenler için Diyarbakır, Mardin ve Batman'da gıyabi cenaze namazı kılındı

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DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Diyarbakır, Mardin ve Batman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda, Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) ile Peygamber Sevdalıları Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta yaşanan, 11 ilin etkilendiği depremlerde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

Alimler ve Medreseler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Özer, 6 Şubat'ta ülkenin 2 büyük depremle sarsıldığını söyledi.

Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını, mal kaybının da olduğunu dile getiren Özer, depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

- Mardin

Mardin'de Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) ile Peygamber Sevdalıları Platformu öncülüğünde düzenlenen program kapsamında merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar depremde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua okudu.

Birlik üyesi Muhammed Arasan, yaşanan depremlerin büyüklüğüne ve etkilerine dikkati çekerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Arasan, “Kelimelerin anlamını yitirdiği bir yerdeyiz. Bugün taziye günüdür, teselli günüdür, umutları yeniden yeşertme günüdür, kardeşlik ve dayanışma günüdür. Bugün manevi yaralara merhem olmak için cami avlusunda toplandık. Rabbim depremde vefat eden kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifa ihsan etsin." dedi.

- Batman

Batman'da da vatandaşlar Alimler ve Medreseler Birliği öncülüğünde Şerzan Kurt Parkı'nda bir araya geldi.

Depremlerde 11 ilde yaşamını yitiren vatandaşlar için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dualar okundu.





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