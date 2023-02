Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Diyarbakır'daki depremzedelere destek

DİYARBAKIR (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da kurulumu süren çadır kentte yürütülen çalışmalara destek sunuyor.

Diyarbakır-Silvan kara yolundaki çadır kentte barınan depremzede ailelerin çocukları için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD işbirliğiyle alana etkinlik tırı getirildi. Çadır kent alanında ayrıca oyun çadırı ve şişme oyun parkı kuruldu.

Şişme oyun parkında eğlenceli zaman geçiren çocuklara belediye ekipleri tarafından boyama kitabı ve oyuncak hediye edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Diyarbakır'da çalışmalara katkı sunduklarını söyledi.

"Sakarya'nın kalbi Diyarbakır'da atıyor. Belediye olarak çadır kentte sosyal donatı alanları, çocuk okuma grupları, berber ve sağlık merkezi gibi ihtiyaçları karşılamak üzere buradayız." diyen Yüce, depremzedeleri afetin olumsuz etkilerinden uzaklaştırmak istediklerini belirtti.

Yüce, depremzedeler kalıcı konutlara geçinceye kadar desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya da Türkiye'nin büyük bir afetle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Yaraların sarılacağını dile getiren Kaya, "Acıları unutmak mümkün değil ancak hayat devam ediyor. Sakarya, Diyarbakır'ı kardeş şehir ilan etti. Buraya seferberlik ruhuyla her desteği adeta yağdırdı. Türkiye'nin tüm bölgeleri tek yürek olmuş durumda. Kalpler deprem bölgesi için atıyor. İnşallah Allah yaraları bir an önce sarmamızı nasip eder ve bir daha böylesine acılar yaşamayız. Dileğimiz ve duamız budur." dedi.

Depremzedeleri ziyaret eden Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç da deprem bölgesindeki üreticilerin derdine çare olmaya çalıştıklarını belirterek, "Depremin en üzücü tarafı ölümlerin yaşanması. Bir tek ona çare bulunmuyor. Geriye kalan her şey ve üretim için kimsenin kuşkusu olmasın. 1-2 aya kadar daha fazla üretim olacaktır. Üretimi artırmak için her adımı atıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Diyarbakır Şubesi ekipleri de Koşuyolu Parkı'ndaki çadırlarda kalan depremzede çocuklarla oyun oynadı, çeşitli etkinlikler yaptı.

Çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.



