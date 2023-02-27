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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, günde 90 bin depremzedeye yemek ulaştırıyor

AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, günde 90 bin depremzedeye yemek ulaştırıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da günlük 90 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da yardım seferberliği başlatıldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, arama kurtarmadan erzak dağıtımına kadar her alanda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çadır kentler, geçici barınma alanlarında 84 noktada kesintisiz hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere 3 öğün olmak üzere günlük 90 bin kişiye yemek ulaştırdı. Seyyar yemek tırı ile depremzedelere ve bölgedeki ekiplere günlük sıcak yemek servisi yapan Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar 358 bin 460 öğün sıcak yemek, 317 bin 800 öğün çorba, 99 bin 600 öğün kahvaltı, 43 bin 167 kek, 44 bin 484 meyve suyu, 37 bin 64 su ve 24 bin 550 ekmek dağıttı. Depremde vefat eden vatandaşların taziyelerinde kullanılmak üzere de 5 bin kilo şeker ile 2 bin kilo çay dağıtımı yapıldı"

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