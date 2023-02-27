Çadır kentteki çocuklar etkinliklerle depremin etkisinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gönüllülerle birlikte merkez Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı’nda kurulan çadır kentte kalan çocuklar için etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerden etkilenenler için Koşuyolu Parkı'nda kurulan çadır kentteki çocuklara yönelik etkinlik alanı oluşturuldu.

Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri çocuklarla bir araya gelerek, moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması amacıyla onlara çeşitli oyunlar oynattı.

Ayrıca çadır kentte Elazığ'dan gelen bir grup öğretmen yanlarında getirdikleri oyuncakları ve giyim malzemelerini çocuklara dağıttı.

Çadırları tek tek ziyaret ederek çocuklara hediyelerini ulaştıran öğretmenler, onlarla oyunlar oynadı.

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