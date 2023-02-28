Diyarbakır'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, marketlere ve nakliyecilere yönelik fahiş fiyat denetimlerine devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine depremin ardından marketler ve nakliyecilerin fahiş fiyat uygulayıp uygulamadığını belirlemek için denetimler yapıyor.

Ekipler, kent merkezinde marketleri fahiş fiyat, fiyat etiketi ve son kullanma tarihi konusunda denetledi.

Yapılan çalışmada iş yerlerine 6 haksız fiyat denetim tutanağı, 23 uygunluk tespit tutanağı ve 1 iş yerine etiket olmadığı için ceza tutanağı düzenlendi, son kullanma tarihi geçen ürünlerin imhası gerçekleştirildi.

Ekipler, şikayet üzerine harekete geçerek nakliyecilerin taşıma izin belgesini kontrol etti.

Yapılan denetimlerde fahiş fiyat uygulanmaması uyarısında bulunan ekipler, izin belgesi olmayan 3 nakliyeciye cezai işlem uyguladı.

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