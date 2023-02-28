Ergani Kaymakamlığından Adıyaman'a iş makinesi desteği

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani Kaymakamlığı, Adıyaman'a enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere bir iş makinesi gönderdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, depremin ilk gününden bu yana 7 iş makinesini depremden en çok zarar gören illerden biri olan Adıyaman'a gönderdiklerini söyledi.

Depremin yaralarını hep birlikte saracaklarını kaydeden Karaaslan, "İlk etapta 6 iş makinemizi depremdeki enkazları kaldırmada çalışmak üzere gönderdik. Bugün de bir iş makinemizi gönderiyoruz. Deprem mağduru vatandaşlarımıza yardım eli uzatmak için ilgili müdürlüklerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.



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