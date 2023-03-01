Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş'a "çarşı kent" inşa ediyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremlerde ağır hasar gören Kahramanmaraş'a "çarşı kent" kuracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından yaraları sarmak için çalışmalara devam eden Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta ticari hayatı normale döndürmeye yönelik önemli bir adım attı.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca, Kahramanmaraş merkezde yer alan Kültür Park'a her biri 30 metrekareden oluşan 50 konteynerin yer alacağı çarşı kent kurulacak.



Alanda inceleme yapan teknik ekipler, projeyi tamamladıktan sonra ilk kazmayı vuracak.



Çalışmayı kısa sürede bitirmeyi hedefleyen belediye, çarşı kenti depremden etkilenen vatandaşların hizmetine sunacak.





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