Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden depremden etkilenen Hatay'daki çalışmalara destek

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu 22 kişilik teknik ekiple Hatay'da kurulan çadır ve konteyner kentlerde çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören kentlere personel desteğine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli ekip 26 Şubat'ta çalışmalara destek vermek amacıyla elektrik malzemeleri ve araç gereçleri ile Hatay'a gitti.

Hatay'da AFAD koordinasyonda "Narlıca 1 Çadır Kent"te çalışmalarını tamamlayan ekip, hayvan pazarında kurulan çadır kentte çalışma yürütüyor.



Belediye ekipleri, belirlenen noktalarda çalışmalara destek vermeye devam edecek.





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