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Diyarbakır ve Siirt'te depremzedelere yönelik destekler sürüyor

AA

Diyarbakır ve Siirt'te, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen ailelere yönelik destekler devam ediyor.

Diyarbakır ve Siirt'te depremzedelere yönelik destekler sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Siirt'te, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen ailelere yönelik destekler devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerde etkilenen 6 bin 200 vatandaşı tesislerinde 12 gün boyunca ağırladı.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi, Kayapınar ve Şehitlik Mola Evi, Aktif Yaşam Merkezi, Bağcılar Kreş, Sümer Park Sosyal Hizmetler Hizmet Binası, Sümerpark Kütüphane, Sümerpark Sergi Salonu, Sümerpark Yaşlı Birimi, Talaytepe Spor Kompleksi, Kent Meydanı, Temapark, Kardeşlik Parkı ve Millet Kıraathanesi başta olmak üzere tesislerin tamamını ilk andan itibaren vatandaşların hizmetine açıldı.

Tesislerinde barınan 6 bin 200 vatandaşın her öğün yeme ve içme ihtiyacını karşılayan ekipler, çocukların yaşadıkları zorlu günleri aşmaları için spor ve oyun temelli sosyal destek çalışmaları yürüttü.

Çocuklar eğitmenler eşliğinde resim ve yüz boyaması, akıl, zeka oyunları gibi etkinliklere katıldı.

Ekipler, psikolog, sosyolog, aile danışmanı, manevi rehberlerle depremden etkilenen kadınlar ve ailelerine psikososyal destek verdi.

Vatandaşların acil ihtiyaç duyduğu kıyafet, ayakkabı, bebek bezi, ıslak mendil, mama, hijyenik, battaniye gibi temel malzemeleri karşılayan ekipler, Dicle Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezindeki Çamaşır Evi'nde vatandaşların çamaşırlarının yıkama ve kurutma işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

-Siirt

Valilik koordinasyonunda çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarca 228'i yurtlarda, 142'si otellerde, 22'si kamu misafirhaneleri, 18'i pansiyon ve geri kalanı evlerde olmak üzere toplam 5 bin 342 kişiye destek sağlanıyor.

Yurt ve kamu misafirhanelerinde kalan depremzedelere üç öğün sıcak yemek servisi yapılıyor, evlerde kalanlara da kuru gıda ve alışveriş kartı veriliyor. 1300 kişiye psikososyal destek sağlandı.

Nakil işlemleri tamamlanan 419'u ilkokulda toplam 512 öğrencinin kaydı yapıldı.

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